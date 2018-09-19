Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve Cyle Larin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Sarpsborg maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

"KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

Sarpsborg maçı öncesi mikrofon başına geçen Cyle Larin; "Yarın önemli bir maça çıkacağız. Takım olarak savaşıp, gereken sonucu almak istiyoruz. Kendimi hazır hissediyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Her zaman hazırım. Elimden geleni yapıp goller atmak istiyorum. Kalitemi biliyorum. Etrafımdaki kaliteli oyuncuların varlığını da, motivasyon olarak değerlendiriyorum. İdmanlardan sonra ekstra çalışmalar yapıyorum. Gelecekte daha iyi hale geleceğime inanıyorum. İstanbul'da yaşamaktan memnunum. Uyum sürecini atlattım. Burada bulunmaktan memnunum." açıklamalarında bulundu.

"NEGREDO'NUN GİTMESİ NORMAL"

Sarpsborg maçı öncesi konuşan Şenol Güneş; "Grup maçlarına iyi başlayıp iyi bitirip çıkmak istiyoruz, hedefimiz öncelikle bu. Yarın maça iyi başlamak ve iyi, güzel futbol oynamak zorundayız. Rakip 4-4-2'yi iyi oynuyor, oyun disiplinli, kompakt oynuyorlar, iyi de kontraya çıkıyorlar. Sarpsborg ilginç bir takım. Sürprizler yaptı son anda gollerle kazanıyorlar. Sahasında kaybederken dışarıda kazandılar. Ciddiyeti elden bırakmadan kazanmak zorundayız. Bekliyorum ki bütün oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterip bu maçı kazanacağız. Negredo karakter olarak, insan olarak iyi bir oyuncu ama daha önce konuştuğumdan farklı bir şey yok. Forvette sayısal fazlalığımız vardı, bir oyuncu daha gitse normal sayılabilir. Oyuncu olarak bir sıkıntımız yoktu, bunun şartlarını hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖSTERSUNDS'U HATIRLIYORUZ"

Şenol Güneş sözlerine; "Sezon sonunda da, sezon başında da forvet için konuştuk. Bir forvet daha alacaksak, ekonomik külfeti her şeyi sarsar diyorum. Başkanla beni karşı karşıya getirmek isteyenler başka şeyler söylüyor. Negredo iyi bir oyuncu, kalanların katkı yapacağını düşünüyorum. Öncelikle maçı kazanmak gerekiyor, oyuncuların sakatlığına ve konumlarına göre değişiyor, rakibe göre de değişebilir. Futbol sahada oynanıyor, aynı ligde Östersund, Galatasaray'ının rakibiydi, alt sıralarda şu an. Bu tip maçları daha farklı oynuyorlar, normal. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor, oynayıp kazanacaksın, bunu yapmak zorundayız. Savunmada kaldıkları zaman oyununun hızlı oynanması için oyuncularımızın bunu devreye sokması lazım. Saha şartları da etkiliyor akıcı oyunu, bilmiyorum ne kadar düzelmiştir. " şeklinde devam etti.

"MUSTAFA İYİ ÇALIŞMIYOR"

Vagner Love ve Mustafa Pektemek'in forma şanslarına da değinen Güneş; "Bu ülke bizim, bu takım bizim, bu insan bizim insanımız. Her şey günlük değişebilir ama bizde idmana çıkan oyuncunun takım için bir sorunu yok. Gidip gitmemek konusunda Mustafa da Vagner de gündeme geldi. Hiç beklenmeyen oyuncu da gündeme gelebilir. Vagner, Mustafa, Güven forvet olarak. Babel düşünülebilir, Pepe'yi düşünürüz sizlerin de dediği gibi. Taktik değiştirip çok büyük değişiklik yapmış oluruz. Farklı arayışlara girebiliriz. Mustafa iyi çalışan biriydi ama bu sezon pek o isteği yok gibi. Ancak görev aldığı zaman işini yapacaktır. Transfer ayları konuşma aylarıdır ama ligde kadroya giriyorsan oynayacaksın, yedekteysen çalışacaksın, sadece işlerini yapacaklar, şans her zaman gelir o zaman. Zaman zaman ikili, zaman zaman tekli forvette oynatılabilecek bir oyuncu Babel ama pivot değil araya koşu yapacak tipte bir oyuncu. Solda daha etkili oluyor orayı daha çok benimsediği için. Hatta sağda bile çok ters geliyor bazen. Transfer döneminde tüm forvetlerin gitme şansı vardı, Negredo ve Love da gündeme geldi. Herkes kalmışken hem para verip hem yeni oyuncu alsak kulüp hem ekonomik hem teknik olarak zarar verecekti. Yeni gelen oynuyorsa diğerlerini silmiş olursun, oyuncu kaybedersin." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ ANLIYORUM, BU YÜZDEN ÖLECEĞİM!"

Dostoyevski'den alıntı yapan Şenol Güneş; "Bugün Larin'i oynattığımızda diğer forvetlerimiz maçta şans bulunca veya antrenmanda kendini gösterdiği zaman oynama şansı bulabilirler. Dostoyevski'nin bir sözü vardı, 'Her şeyi anlıyorum, bu yüzden öleceğim'. Hakikaten her şeyi anlıyorum. Benim başkanla bir kavgam yok. Başkan 'Sahaya mazeret bulmadım' demiş, ben de bulmadım. Antrenman sahası da bozuk, 2-3 aydır olmadı. Bu bizim sorunumuz. Beşiktaş'ı vurmak, kırmak, karıştırmak için sığ yorumlar yapanlar var. İnsanın yaşı bir yere geldiğinde bir oturur düşünür ya. 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya. Sana kurumlar o görevi vermiş olabilir, o kurumun yanlışlığı. Çok çirkin, sığ bir düşünce. Vagner Love iyi çalışıyor ama üretkenliği yok. Top kayıpları fazla. Ligde daha önce 30 gol attı ama herhalde kotasını doldurdu orada."