Uluslararası Cimnastik Federasyonu kararını verdi! işte Türkiye'nin madalya sayısı
Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Kovid-19 nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi, Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya elde etti.
Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi, Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen kupa, koronavirüs salgını nedeniyle elemelerin ardından iptal edilmişti. FIG, yayınladığı kararla eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi.
Bu sonuçlara göre milli cimnastikçilerden Ümit Şamiloğlu barfiks, Abdelrahman Magdy Elgamal ise yer aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel aletinde bronz madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonu, "Sporcularımızı ve antrenörlerinizi tebrik ediyoruz." paylaşımında bulundu.
- 10.04.2020
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