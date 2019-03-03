Ankara'da sporcuları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Mersin'deki Türkiye Jimnastik Şampiyonası'ndan dönen sporcuları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 22 kişilik sporcu kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı midibüs, otoyolun Saray Mahallesi yakınlarında devrildi.
Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti.
Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yörükoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna konuldu.
Araçta bulunan çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların, Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan Bolu'ya döndükleri öğrenildi.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Ankara'da sporcuları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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