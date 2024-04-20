Sassuolo - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sassuolo ile Lecce, İtalya Serie A'nın 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Lecce maçı 21 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Mücadeleyi S Sport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz.

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