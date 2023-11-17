Farioli'den Fatih Terim'e özel jest! 'Tek büyük imparator'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te görev yapan İtalyan teknik adam Francesco Farioli, takımın başında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Zirveyi zorlayan Farioli, oynattığı futbolla beğeni topluyor.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Farioli, Fatih Terim'e isminin yazdığı ve tüm takımın imzaladığı Nice forması hediye etti. Formayla gönderilen notta 'tek büyük imparator' yazısı dikkat çekti.

Formayı sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Terim, Farioli'ye teşekkür ederek, ''Bu güzel hediye için teşekkür ederim. Umarım bu sezon hak ettiğiniz ve hayal ettiğiniz başarıyı yakalarsınız.'' ifadelerini kullandı.