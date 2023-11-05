Haberler İtalya Serie A Cagliari - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Cagliari ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Cagliari - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 12:11 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 12:21
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Cagliari - Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Cagliari ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cagliari - Genoa maçı 5 Kasım Pazar günü saat 17:00'de başlayacak. Müccadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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