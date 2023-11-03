Haberler İtalya Serie A Bologna - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bologna - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 09:31
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Bologna - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Lazio maçı 3 Kasım Cuma günü saat 22:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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