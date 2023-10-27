Genoa - Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genoa - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Salernitana maçı 26 Ekim Cuma günü saat 21.45'te TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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