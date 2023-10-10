Olivier Giroud İtalya Serie A'da haftanın kalecisi seçildi!

Milan'ın Fransız golcüsü Olivier Giroud, Serie A'da haftanın kalecisi seçildi. Milan'ın deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçın uzatma dakikalarında Maignan'ın kırmızı kart görmesinin ardından oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Milano ekibinde kaleye Olivier Giroud geçti. 37 yaşındaki futbolcu, müsabakanın son saniyelerinde yaptığı kurtarışla kırmızı-siyahlıların deplasmandan galibiyetle dönmesinde büyük rol oynayarak gündem oldu.

Serie A'nın resmi internet sitesinde yapılan oylamada da yıldız santrfor, haftanın kalecisi ünvanına layık görüldü.

Olivier Giroud, ligde 7 maçta 4 kez gol sevinci yaşarken, verdiği 3 gol pasıyla Milan'ın gol yollarındaki en etkili ismi oldu.