Haberler İtalya Serie A Roma Chris Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzattı!

Roma Chris Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzattı!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, İngiliz savunma oyuncusu Chris Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 15:14
Roma Chris Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzattı!
İtalya ekibi Roma, İngiliz futbolcusu Chris Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Roma, İngiliz defans oyuncusu Chris Smalling ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

33 yaşındaki futbolcu, Roma ile çok daha fazla başarı kazanmak istediğini ve bunun için de çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

İtalyan temsilcisi ile toplamda 143 maça çıkan Smalling, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 47 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 3 gol, 1 asist ile oynadı.
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'a Mauro İcardi tranferinden kötü haber! Suudilerden çılgın teklif...
Müge Anlı kardeşiyle evlenen karısına kurduğu o cümleleri duyunca Ayhan Sarıkaya'yı stüdyodan kovdu: "Alalım arkadaşı dışarıya, tanıştığıma memnun olmadım"
Yeni adresi belli oldu! Suudi Arabistan derken...
Saiss'in yeni takımı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Napoli yeni teknik direktörünü açıkladı!
İşte İtalya'da Serie A'nın yeni ekipleri!
2023 YKS - TYT saat kaçta başlıyor, bitiyor?
2023 YKS'de kalem ve silgi verilecek mi?
2 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Potanın Perileri'nden müthiş geri dönüş! Potanın Perileri'nden müthiş geri dönüş! 15:42
Ve resmi açıklama! F.Bahçe'ye geliyor mu? Ve resmi açıklama! F.Bahçe'ye geliyor mu? 15:37
Erdem Can Türk Telekom'a veda etti! Erdem Can Türk Telekom'a veda etti! 15:26
Roma Smallig'in sözleşmesini uzattı! Roma Smallig'in sözleşmesini uzattı! 15:14
Aziz Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması! Aziz Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması! 15:11
Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı saat kaçta? 15:06
Daha Eski
A Milli Takım Letonya maçına hazır A Milli Takım Letonya maçına hazır 15:06
Saiss'in yeni takımı belli oldu! Saiss'in yeni takımı belli oldu! 15:06
Göztepe Southampton ile karşılacak! Göztepe Southampton ile karşılacak! 15:03
Yeni adresi belli oldu! Suudi Arabistan derken... Yeni adresi belli oldu! Suudi Arabistan derken... 15:02
Kartal'da ipler kopuyor! 5 milyon euro... Kartal'da ipler kopuyor! 5 milyon euro... 14:31
Cebelitarık - Fransa maçı saat kaçta? Cebelitarık - Fransa maçı saat kaçta? 13:48