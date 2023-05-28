Haberler İtalya Serie A Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 10:44 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 11:00
Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Milan maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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JUVENTUS - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus
Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik

Milan
Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Giroud

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