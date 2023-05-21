Udinese Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Udinese-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Udinese ile Lazio kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
UDINESE-LAZIO MUHTEMEL 11'LER
Udinese: Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski.
Lazio: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.
UDINESE-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Udinese ile Lazio arasında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.