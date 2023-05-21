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Udinese Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor. Udinese sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Udinese-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canı yayınlanacak? İşte yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 20:30
Udinese Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Udinese-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Udinese ile Lazio kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

UDINESE-LAZIO MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

Lazio: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.

UDINESE-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese ile Lazio arasında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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