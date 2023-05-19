Paris Saint-Germain Kim Min-Jae'de ısrarcı!

Napoli'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşinden koşturuyor. İtalyan basını, daha önce başarılı oyuncu için Manchester United ile anlaşma sağladığı yönünde haberler öne sürmüştü. Bu kez Fransa'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Kim Min Jae ile ilgilenen Paris Saint-Germain'in bu transferden vazgeçmediği aktarıldı. Fransız kulübünün, transferde Manchester United'ın önüne geçebileceği belirtildi. Kulüpte sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos'un Kim'in temsilcisiyle temasta olduğu kaydedildi.

Sözleşmesinde yaz aylarında belli bir süre serbest kalma opsiyonu yer aldığı öne sürülen Kim Min Jae, bu sezon Napoli'nin kazandığı şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de çıktığı 42 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.