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Hellas Verona - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Hellas Verona ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 11:48
Hellas Verona - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Hellas Verona ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Torino maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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HELLAS VERONA - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona
Montipo; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Abildgaard, Duda, Tameze, Lazovic; Verdi, Djuric

Torino
V Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Sanabria, Vlasic

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