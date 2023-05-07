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Napoli 1-0 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Napoli seyircisi önünde Fiorentina'yı 1-0 yendi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 21:22
Napoli 1-0 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'da şampiyonluğunu matematiksel olarak hafta içinde garantileyen Napoli, orta sıralardaki Fiorentina'yı Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk etti.

Ligde şampiyonluğunu ilan ettikten sonra sahasında ilk kez seyircisiyle buluşan Napoli, Fiorentina'yı 74.dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla şampiyon Napoli, puanını 83'e çıkarttı. Fiorentina ise 46 puanla 8. sırada kaldı.

Napoli, ligin 33. haftasında Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisinin 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmişti.

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