Milan Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Milan-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Milan sahasında Lazio'yu konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. İşte detaylar...
MILAN-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Milan'ın sahasında Lazio'yu konuk edeceği maç TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
MILAN-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud
Lazio: Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Antonio, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni