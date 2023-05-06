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Milan Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Zorlu maçın yayın bilgileri sıkça aratılıyor. Peki, Milan-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:13
Milan Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Milan-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Milan sahasında Lazio'yu konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. İşte detaylar...

MILAN-LAZIO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan'ın sahasında Lazio'yu konuk edeceği maç TSİ 16.00'da başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

Lazio: Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Antonio, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni

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