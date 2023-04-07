Haberler İtalya Serie A Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Lecce ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:00
Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Lecce ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Napoli maçı 7 Nisan Cuma günü saat 20.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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LECCE - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia

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