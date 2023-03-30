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Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Sakatlığı...

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. İtalyan ekibi, milli futbolcunun son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 17:02
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Sakatlığı...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nu sağlık kontrolünden geçirdi.

Mavi-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Çalhanoğlu'nun bu sabah Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, milli oyuncunun sağ uyluk adduktör kas lifinde gerilme olduğu ifade edildi.

Çalhanoğlu'nun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

La Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu'nun sakatlığı dolayısıyla en az 20 gün sahalardan uzak kalacağını ve Inter'in bu dönemde oynayacağı 5 maçta forma giyemeyeceğini yazdı.

29 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Inter formasını 36 maçta giydi 3 gol attı, 6 da asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu müsabakasında 28 Mart'ta Bursa'da Hırvatistan ile oynanan maçın 38.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.



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