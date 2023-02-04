Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 21. haftada Sassuolo ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Atalanta maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SASSUOLO - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo

Consigli; Ruan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Lauriente

Atalanta

Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Boga; Hojlund