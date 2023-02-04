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Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Sassuolo ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 14:00
Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 21. haftada Sassuolo ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Atalanta maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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SASSUOLO - ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo

Consigli; Ruan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Lauriente

Atalanta

Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Boga; Hojlund

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