Lazio - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 20. haftada Lazio ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Fiorentina maçı 29 Ocak Pazar günü saat 20.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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LAZIO - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Kouame