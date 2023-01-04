Udinese - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 16. haftada Udinese ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Empoli maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 14.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

UDINESE - EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese

Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Success

Empoli

Vicario; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Parisi; Grassi, Akpa-Akpro, Bandinelli, Bajrami; Satriano, Lammers