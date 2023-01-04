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Sassuolo - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Sassuolo ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:30
Sassuolo - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 16. haftada Sassuolo ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Sampdoria maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 14.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SASSUOLO - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo

Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Alvarez, Pinamonti, Lauriente

Sampdoria

Audero; Murillo, Ferrari, Amione; Bereszynski, Rincon, Villar, Leris; Montevago, Duricic, Gabbiadini

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