Salernitana - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 16. haftada Salernitana ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Milan maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 14.30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SALERNITANA - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salernitana

Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Radovanovic, Maggiore, Bradaric; Dia, Piatek

Milan

Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud