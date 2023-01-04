Fiorentina - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 16. haftada Fiorentina ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Monza maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FIORENTINA - MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Barak, Saponara; Cabral

Monza

Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Mari; Ciurria, Pessina, Rovella, Augusto; Colpani, Caprari; Mota