Haberler İtalya Serie A Napoli satılacak mı? Milyar euroluk teklif hazır!

Napoli satılacak mı? Milyar euroluk teklif hazır!

İtalya'nın köklü kulübü Napoli'ye dair flaş bir gelişme yaşandı. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in kulübü satmaya niyetinin olmamasına karşın, Meksikalı bir yatırımcının Napoli'ye göz diktiğini ve dudak uçuklatan yatırımının hazır olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 16:48
Napoli satılacak mı? Milyar euroluk teklif hazır!

İtalyan medyası, Napoli hakkında flaş bir gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Aktarılan bilgilere göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, kulübü satmaya yanaşmamasına karşın, Meksikalı bir yatırımcı teklif yapacak.

Milano Finanza'nın bildirdiği habere göre, Napoli'ye ismi sır gibi saklanan yatırımcı teklif yapacak.

1 MİLYAR EURO HAZIR
Haberde, Meksikalı yatırımcının 1 milyar euroluk yatırım teklifi yapacağı ifade edildi.

Öte yandan Aurelio De Laurentiis, daha önce yaptığı açıklamada 2.5 milyar dolarlık teklifi reddettiğini açıklamıştı.

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