Napoli satılacak mı? Milyar euroluk teklif hazır!

İtalyan medyası, Napoli hakkında flaş bir gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Aktarılan bilgilere göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, kulübü satmaya yanaşmamasına karşın, Meksikalı bir yatırımcı teklif yapacak.

Milano Finanza'nın bildirdiği habere göre, Napoli'ye ismi sır gibi saklanan yatırımcı teklif yapacak.

1 MİLYAR EURO HAZIR

Haberde, Meksikalı yatırımcının 1 milyar euroluk yatırım teklifi yapacağı ifade edildi.

Öte yandan Aurelio De Laurentiis, daha önce yaptığı açıklamada 2.5 milyar dolarlık teklifi reddettiğini açıklamıştı.

