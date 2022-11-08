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Spezia - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Spezia ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 11:30
Spezia - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Spezia - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Spezia ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Udinese maçı 8 Kasım Salı günü saat 20.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SPEZIA - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Spezia

Dragowski; Caldara, Kiwior, Ampadu; Holm, Ellertsson, Ekdal, Amian; Strelec; Nzola, Maldini

Udinese

Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Jajalo, Walace, Arslan, Pereyra; Success, Beto

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