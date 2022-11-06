Haberler İtalya Serie A Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 12:00
Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 13. haftada Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Lazio maçı 6 Kasım Pazar günü saat 20.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ROMA - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham

Lazio

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni

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