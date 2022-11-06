Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 13. haftada Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Lazio maçı 6 Kasım Pazar günü saat 20.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ROMA - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham

Lazio

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni