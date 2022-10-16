Haberler İtalya Serie A Inter Salernitana: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Hakan Çalhanoğlu asist yaptı Inter kazandı!

Inter Salernitana: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Hakan Çalhanoğlu asist yaptı Inter kazandı!

İtalya Serie A'da Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasın giydiği Inter, evinde Salernitana'yı ağırladı. Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maç, Inter'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:38 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:39
Inter Salernitana: 2-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Hakan Çalhanoğlu asist yaptı Inter kazandı!

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter ile Salernitana karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lautaro Martinez ve 58. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

Maça ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Barella'nın golünde asisti yaptı ve 89. dakikada kenara geldi.

Inter, bu sonuçla puanını 18'e yükseltti. Salernitana ise 10 puanda kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Fiorentina'ya konuk olacak. Salernitana ise sahasında Spezia'yı ağırlayacak.

DİĞER
Gülen Gözler filminin müteaahhit Yunus'uydu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...
Billur Kalkavan'ın son hali ve sözleri iç sızlattı! Akciğer kanserine yenik düşmüştü sevgilisi Buğra Bahadırlı o anı anlattı: "Sabah 3.45'te..."
Flaş iddia! F.Bahçe'de mutsuz ve o takıma gidiyor
Anderson Talisca Türkiye'ye dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Verona - Milan maçı ne zaman?
Napoli - Bologna maçı ne zaman?
16 Ekim 2022 zamlı sigara fiyatları
Baraj doluluk oranları (16 Ekim 2022)
ADANA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan asist yaptı Inter kazandı! Hakan asist yaptı Inter kazandı! 15:38
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 6 isim kafilede yok F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 6 isim kafilede yok 15:34
Bodrumspor Erzurum deplasmanında galip! Bodrumspor Erzurum deplasmanında galip! 15:34
Yeni Malatyaspor galibiyetle tanıştı! Yeni Malatyaspor galibiyetle tanıştı! 15:33
G.Saray'a golcü iddiası! Rus avukat duyurdu G.Saray'a golcü iddiası! Rus avukat duyurdu 15:31
Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta? 15:09
Daha Eski
Derbi heyecanına saatler kaldı! Derbi heyecanına saatler kaldı! 15:00
Real Madrid-Barcelona şifresiz ve canlı izle Real Madrid-Barcelona şifresiz ve canlı izle 14:58
Konyaspor'dan VAR açıklaması: Hakemleri dinlendirin Konyaspor'dan VAR açıklaması: Hakemleri dinlendirin 14:46
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor! 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor! 14:28
Derbi heyecanına saatler kaldı! Derbi heyecanına saatler kaldı! 14:12
PSG - Marsilya maçı saat kaçta? PSG - Marsilya maçı saat kaçta? 13:55