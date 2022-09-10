Haberler İtalya Serie A Sampdoria - Milan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sampdoria - Milan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sampdoria'ya konuk olan son şampiyon Milan, yaklaşık 45 dakika 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 14'e çıkardı. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri Junior Messias ile Olivier Giroud (pen.) kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 23:43
Sampdoria - Milan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Sampdoria ile Milan kozlarını paylaştı. Milano ekibi, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 6'da Junior Messias ile 67'de penaltıdan Olivier Giroud kaydetti.

Sampdoria'nın tek sayısı 57'de Filip Djuricic'^ten geldi.

Milan'da maçın 47. dakikasında çift sarıdan kırmızı kart gören Rafael Leao takımını 10 kişi bıraktı.

Milan bu sonuçla puanını 14'e çıkarıp maç fazlasıyla zirveyi Napoli ile paylaştı.

Galibiyeti bulunmayan Sampdoria ise 2 puanda kaldı.

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