Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Fiorentina ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Cremonese maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.