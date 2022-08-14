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Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Fiorentina ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 16:30
Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. Fiorentina ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Cremonese maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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