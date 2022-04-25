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Sassuolo - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo ile Juventus İtalya Serie A'nın 34. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:39 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 11:39
Sassuolo - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 34. haftanın kapanış maçında milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo, Juventus ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Sassuolo, topladığı 46 puanla 10. sırada bulunuyor. 63 puan toplayan Juventus ise 4. sırada yer alıyor.

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serie A'nın 34. haftasında oynanacak Sassuolo - Juventus maçı 25 Nisan Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SASSUOLO - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Consigli; Mert, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Defrel, Raspadori, Traore; Scamacca

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Sandro; Zakaria, Rabiot;Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic

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