Milan Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Milan-Bologna maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da heyecan 31. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. 66 puanla ilk sırada yer alan Milan evinde 33 puanla 12. sırada bulunan Bologna'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...
📺MILAN-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Milan'ın sahasında Bologna'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 21:45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
📝MILAN-BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
🔹Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud
🔹Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano, Arnautovic, Orsolini
📈MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
📍Milan kendi sahasında Bologna ile oynadığı son 5 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.
📍Bologna, Milan ile oynadığı son 6 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
📍Bologna son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.