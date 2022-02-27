Lazio Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Lazio-Napoli maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Lazio sahasında Napoli'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım 43 puanla 6. sırada bulunurken konuk ekip ise 54 puanla 3. sırada yer alıyor. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte detaylar...
📺LAZIO-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lazio'nun, sahasında Napoli'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 22.50'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📌LAZIO-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Lazio: Strakosha; Hysaj, Patric, Felipe, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Demme, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen
📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
🔹Napoli son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.
🔹Luiz Felipe 9 sarı kartla Lazio Rome takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Napoli takımından Mario Rui 6 sarı kart gördü.