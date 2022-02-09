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Milan Lazio 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Milan sahasında Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip yarı finale yükseldi. Milan'a turu getiren golleri 24. dakikada Rafael Leao, 41 ve 45+1. dakikada Olivier Giroud ve 79. dakikada Frank Kessie attı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 01:35
Milan Lazio 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakalarına, Milan-Lazio karşılaşmasıyla devam edildi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maçta, ev sahibi kırmızı-siyahlı takım, başkent ekibini 4-0'lık farklı skorla mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Rafael Leao, 41 ve 45+1. dakikada Olivier Giroud ve 79. dakikada Frank Kessie attı.

Bu sonuçla Milan, kupada tur atladı ve yarı finalde ezeli rakibi Inter ile eşleşti.

İtalya Kupası çeyrek finalinde bugün Atalanta-Fiorentina ve Juventus-Sassuolo maçları oynanacak.

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