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Jose Mourinho Roma'ya galibiyeti getiren Felix Afena-Gyan'a spor ayakkabı hediye etti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, son lig maçında takımın gollerini atan genç yetenek Felix Afena-Gyan'a spor ayakkabı hediye etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 09:11
Jose Mourinho Roma'ya galibiyeti getiren Felix Afena-Gyan'a spor ayakkabı hediye etti

Roma'nın deplasmanda Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği son lig maçında 75. dakikada oyuna girmesinin ardından takımının iki golüne de imza atan 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan, ligde ilk kez ağları sarsmanın yanı sıra bir mutluluk daha yaşadı.

Maç sonu İtalya basınına konuşan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Ganalı oyuncunun maç öncesinde kendisinden bir ricada bulunduğunu aktararak, "Bu maçta gol atarsa, istediği 800 avroluk çok pahalı ayakkabıyı ona alacağıma söz verdim. Maç sonu yanıma gelerek sözümü hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Mourinho, takımın bugünkü antrenmanının ardından Afena-Gyan'a istediği ayakkabıları hediye ederek sözünü tuttu.

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