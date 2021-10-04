İtalya'da ırkçılık skandalı! Soruşturma başlatıldı

Napoli kulübü de Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle, "Hiçbir şekilde ayrımcılığa yer yok." paylaşımını yaptı. Öte yandan Fiorentina Kulübü de taraftarının karıştığı ırkçılık hadisesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayı en sert şekilde kınadıklarını belirtirken, sorumluların bir daha stada girmelerine izin verilmeyeceği vurgulandı.