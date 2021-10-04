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İtalya'da ırkçılık skandalı! Soruşturma başlatıldı

İtalya Serie A'da Napoli'nin Fiorentina'yı 2-1 mağlup ettiği maça Kalidou Koulibaly'ye yönelik ırkçı saldırılar damgasını vurdu. Sengalli stoper, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana 'Lanet olası maymun' dediler. Bunların sporla alakası yok. Bu kişiler belirlenmeli ve statlardan ömür boyu men edilmeliler." ifadesini kullanırken, söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 18:11
İtalya'da ırkçılık skandalı! Soruşturma başlatıldı

İtalya Serie A'da Napoli'nin Fiorentina'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta Napoli futbolcusu Kalidou Koulibaly, mücadelenin ardından yaptığı paylaşımla ırkçı saldırıya maruz kaldığını duyurdu.

İtalya'da ırkçılık skandalı! Soruşturma başlatıldı

"Irkçılığa hayır" etiketiyle bir paylaşımda bulunan Senegalli stoper, "Bana 'Lanet olası maymun' dediler. Bunların sporla alakası yok. Bu kişiler belirlenmeli ve statlardan ömür boyu men edilmeliler." ifadesini kullandı.

İtalya'da ırkçılık skandalı! Soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK
Serie A'daki Irkçılık hadisesiyle ilgili olarak FIGC'ten yapılan yazılı açıklamada, "Fiorentina taraftarlarının, Napolili oyuncu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı ifadeleriyle ilgili Federasyon Savcısı, maç raporlarını aldıktan ve oyuncuyu dinledikten sonra soruşturma başlattı. İlerleyen saatlerde, Floransa Emniyeti'nden hadiseyle ilgili daha fazla bilgi alınarak soruşturma yürütülecek." denildi.

İtalya'da ırkçılık skandalı! Soruşturma başlatıldı

Napoli kulübü de Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle, "Hiçbir şekilde ayrımcılığa yer yok." paylaşımını yaptı. Öte yandan Fiorentina Kulübü de taraftarının karıştığı ırkçılık hadisesine ilişkin yaptığı açıklamada, olayı en sert şekilde kınadıklarını belirtirken, sorumluların bir daha stada girmelerine izin verilmeyeceği vurgulandı.

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