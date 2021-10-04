İtalya'da ırkçılık skandalı! Soruşturma başlatıldı

İtalya Serie A'da Napoli'nin Fiorentina'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta Napoli futbolcusu Kalidou Koulibaly, mücadelenin ardından yaptığı paylaşımla ırkçı saldırıya maruz kaldığını duyurdu.
"Irkçılığa hayır" etiketiyle bir paylaşımda bulunan Senegalli stoper, "Bana 'Lanet olası maymun' dediler. Bunların sporla alakası yok. Bu kişiler belirlenmeli ve statlardan ömür boyu men edilmeliler." ifadesini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILACAK
Serie A'daki Irkçılık hadisesiyle ilgili olarak FIGC'ten yapılan yazılı açıklamada, "Fiorentina taraftarlarının, Napolili oyuncu Kalidou Koulibaly'e yönelik ırkçı ifadeleriyle ilgili Federasyon Savcısı, maç raporlarını aldıktan ve oyuncuyu dinledikten sonra soruşturma başlattı. İlerleyen saatlerde, Floransa Emniyeti'nden hadiseyle ilgili daha fazla bilgi alınarak soruşturma yürütülecek." denildi.