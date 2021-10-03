Atalanta Milan 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Merih Demiral...

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Milan ile Atalanta kozlarını paylaştı. Bergamo kentinde Gewiss Stadı'ndaki mücadelede, şampiyonluk favorilerinden Milan ile ligin iddialı ekiplerinden Atalanta karşılaştı.

Konuk Milan maçın hemen başında 1. dakikada Davide Calabria ile 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Sandro Tonali ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının 78. dakikasında Rafael Leao, Milan'ın farkı 3'e yükselten golünü attı: 3-0.

Ev sahibi takım, Duvan Zapata'nın 86. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1'e getirirken, 90+4. dakikada Mario Pasalic, farkı 1'e indirdi: 3-2.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta başka gol olmayınca Milan, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla, kırmızı-siyahlılar puanını 19'a yükseltti ve lider Napoli'yi 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Atalanta ise haftayı puansız kapattı ve 11 puanla 8. sırada yer aldı. Mavi-siyahlılar, bu sezonki 2. mağlubiyetini Milan karşısında aldı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken, devre arasına kadar oyunda kaldı. Demiral, devrede yerini Teun Koopmeiners'e bıraktı.



