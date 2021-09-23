Roma Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Roma, Udinese'yi konuk edecek. İki takım da bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Roma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Roma - Udinese maçına dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...



MUHTEMEL 11'LER

Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov

Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu



ROMA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BE HANGİ KANALDA?



Roma - Udinese maçı, Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.