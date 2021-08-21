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Son dakika transfer haberleri | Donnarumma'lar Milan'dan ayrıldı!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın Donnarumma kardeşleri takımdan ayrıldı. Gianluigi Donnarumma'nın Parsi Saint Germain'e transfer olmasının ardından ağabeyi Antonio da, kırmızı siyahlı kulüple yollarını ayırarak Serie C'den Padova'ya imza attı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:10
Son dakika transfer haberleri | Donnarumma'lar Milan'dan ayrıldı!

Gianluigi Donnarumma'nın ağabeyi Antonio, kardeşinin Milan'dan ayrılmasından sonra kendisi de kırmızı siyahlı kulübe veda etti.

Donnarumma'nın PSG'ye imza atması ile takımdan ayrılmak isteyen Antonio, Serie C Ligi ekiplerinden Padova ile anlaştı. Antonio Donnarumma böylelikle bir sezonda Serie A'dan Serie C'den Padova'ya transfer olarak şaşırttı.

Yıllık yaklaşık 1 milyon euro maaşı olan Antonio Donnarumma'nın kardeşi Gianluigi'nin özel talebi üzerine kadroya katıldığı ve olması gerekenden çok daha yüksek bir maaşla 4 yıldır kadroda olduğu konuşuluyordu.

Antonio 4 yılda Milan kalesinde 310 dakika süre aldı ve gol yemedi.

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