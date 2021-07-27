Merih savaşı

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın, takımdaki geleceğiyle ilgili iddialar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Chiellini, Bonucci ve De Ligt'in ardından 4. stoper konumuna düşeceği için ayrılmak istediği belirtilen Merih'e Atalanta'nın talip olduğu iddia edilmişti. 25 milyon euro'yu gözden çıkartan İtalyanlar'ın ardından bu kez de Alman devi Borussia Dortmund, Merih'e talip oldu.

TARAFTARDAN 'GİTME' ÇAĞRISI

Almanlar da, milli savunmacı için 35 milyon euro'yu gözden çıkardı. Juventus'un ise ilk etapta 40 milyon euro talep ettiği gelen haberler arasında yer alıyor. Bu haberler sonrası Juventuslu taraftarlar, dünkü idmanda Merih Demiral'a 'Dortmund'a gitme bizimle kal' çağrısı yaptı. 2019'da Sassuolo'ya transfer olan genç oyuncu, daha sonra 18 milyon euro'ya Juventus'un yolunu tutmuştu.