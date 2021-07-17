Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Maurizio Sarri Vedat Muriqi'ye sahip çıktı! "Ona bir şey dersen seni buradan kovarım"

Son dakika spor haberi: Maurizio Sarri Vedat Muriqi'ye sahip çıktı! "Ona bir şey dersen seni buradan kovarım"

Son dakika spor haberi: İtalya Sere A ekibi Lazio'da Maurizio Sarri, taraftarlara açık idmanda Vedat Muriqi'ye sahip çıktı. Sarri, Muriqi'ye eleştirilerde bulunan taraftara sert bir tepki gösterdi. Sarri, "Eğer Vedat Muriqi hakkında başka şeyler söylediğini duyarsam seni buradan kovarım." ifadelerini kullandı.  İşte o görüntüler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:03
Son dakika spor haberi: Maurizio Sarri Vedat Muriqi'ye sahip çıktı! "Ona bir şey dersen seni buradan kovarım"

Lazio'da geçtiğimiz sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve taraftarların tepki gösterdiği Vedat Muriqi'e yeni teknik direktör Sarri sahip çıktı.

Lazio'da taraftara açık gerçekleşen antrenmanda bazı taraftarlar Vedat Muriqi'e tepki gösterdi. Bazı taraftarlar sözlü, bazı taraftarlar ise el hareketleriyle Kosovalı golcüyü takımda görmek istemedikleri yönünde tavır sergiledi.

Lazio Teknik Direktörü Sarri ise Vedat Muriqi'e tepki gösteren bir taraftarın yanına gitti ve "Eğer Vedat Muriqi hakkında başka şeyler söylediğini duyarsam seni buradan kovarım." dedi ve oyuncusuna sahip çıktı.

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