Son dakika spor haberi: Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri Vedat Muriqi!yi korudu! "Ona bir şey dersen seni buradan kovarım"

Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, İtalyan ekibinin başında çalışmalara başladı. Lazio'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon beklenen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'ye, antrenman esnasında bir taraftar tepki gösterdi. İtalyan teknik adam ise o taraftar karşısında Kosovalı oyuncuyu savundu. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri