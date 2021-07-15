Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'e onun için gitmiş

Ausilio beni birkaç kez aradı. Beni ikna etmek için birkaç önemli şey söyledi. Ben de, "Onların benim istediğim hedefleri var" dedim. İtalya'da kalmak istedim, dili biliyorum. Inter'in de büyük hedefleri var, kaliteli bir takm var, bir şeyler için oynuyorlar. Bu yüzden hızlıca karar verdim.