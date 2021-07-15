Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'e onun için gitmiş

Milan'dan ayrılarak ezeli rakip Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, tercihinin nedenlerini anlatırken hedeflerinden de bahsetti. İşte 27 yaşındaki milli oyuncunun sözleri...
Inter'in benim için farkı, sportif direktör Ausilio ve teknik direktör Simone Inzaghi'nin yaklaşımlarıydı. Beni birkaç kez aradılar ve bana önemli olduğumu hissettirdiler. Bu yüzden hızlıca karar verip Inter'e imza attım.
Inzaghi'den gelen ilk telefon benim için çok önemliydi, onun ilgisi çok önemliydi. Bana kendimi önemli hissettirdi. Ona inandım, Lazio'da son yıllarda yaptıklarına ve bu sene takımın daha da büyümesini sağlayacağına inandım.