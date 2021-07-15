Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'e onun için gitmiş

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'e onun için gitmiş

Milan'dan ayrılarak Serie A şampiyonu Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu, transfer sürecinde yaşadıklarını ve yaptığı tercihin nedenlerini anlattı. İtalyan basınına konuşan milli yıldız, "Inzaghi'den gelen ilk telefon benim için çok önemliydi, onun ilgisi çok önemliydi. Bu yüzden hızlıca karar verip Inter'e imza attım." dedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 18:55
Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'i seçme nedeni...

Milan'dan ayrılarak ezeli rakip Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, tercihinin nedenlerini anlatırken hedeflerinden de bahsetti. İşte 27 yaşındaki milli oyuncunun sözleri...

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'i seçme nedeni...

Inter'in benim için farkı, sportif direktör Ausilio ve teknik direktör Simone Inzaghi'nin yaklaşımlarıydı. Beni birkaç kez aradılar ve bana önemli olduğumu hissettirdiler. Bu yüzden hızlıca karar verip Inter'e imza attım.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'i seçme nedeni...

Inzaghi'den gelen ilk telefon benim için çok önemliydi, onun ilgisi çok önemliydi. Bana kendimi önemli hissettirdi. Ona inandım, Lazio'da son yıllarda yaptıklarına ve bu sene takımın daha da büyümesini sağlayacağına inandım.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'i seçme nedeni...

Ausilio beni birkaç kez aradı. Beni ikna etmek için birkaç önemli şey söyledi. Ben de, "Onların benim istediğim hedefleri var" dedim. İtalya'da kalmak istedim, dili biliyorum. Inter'in de büyük hedefleri var, kaliteli bir takm var, bir şeyler için oynuyorlar. Bu yüzden hızlıca karar verdim.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'i seçme nedeni...

Birkaç yıl içinde çocuklarıma Inter'in ne kadar harika olduğunu anlatacağım, Lukaku ve Martinez'e asist yapmanın ne kadar heyecanlı olduğunu söyleyeceğim.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'i seçme nedeni...

Lautaro ve Lukaku ile oynamak için sabırsızım, çok iyi iki forvet oyuncusu. Birbirimizi tanımak için zamana ihtiyacımız var ancak onlar birbirini tanıyor. Hareketlerini öğrendikten sonra onlara asist yapmak için fazla beklemek istemiyorum.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'i seçme nedeni...

Umarım tekrar şampiyon olabiliriz. Gerçekleştirmek istediğim bir diğer şey ise Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Takımımıza inanıyorum, çok kaliteli oyuncular var ve yeni hocamızla müthiş şeyler başarabiliriz.

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! Inter'i seçme nedeni...

20 numarayı seçtim çünkü 10+10, 20 ediyor. Recoba'nın numarası olduğunu gazetelerden okudum, nedeni bu değil. Ben her zaman 10 numara giydim ancak burada 10 numara Lautaro'da.

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