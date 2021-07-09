Son dakika spor haberi: Maurizio Sarri Lazio'nun yeni teknik direktörü oldu

Uzun bir süredir arayışta olduğu teknik direktörü bulan Fenerbahçe, takımın başına Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı getirmişti. O dönem sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok isim vardı. Bunlardan biri de Arjantinli çalıştırıcı Maurizio Sarri'ydi.
62 yaşındaki deneyimli teknik adam, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile anlaştı. Kariyerinde Chelsea, Napoli, Juventus gibi önemli kulüplerde görev alan Sarri, Lazio atkısıyla ilk pozunu da verdi.
🎙 Mister #Sarri si presenta— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 9, 2021
"𝑳𝒂𝒛𝒊𝒐, 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒂𝒎𝒐𝒄𝒊 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒆𝒎𝒆"
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