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Son dakika spor haberi: Maurizio Sarri Lazio'nun yeni teknik direktörü oldu

Son dakika spor haberleri... Geçtiğimiz günlerde takımın başına Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer aldığı konuşulan Maurizio Sarri, Lazio ile anlaştı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 16:49
Son dakika spor haberi: Maurizio Sarri Lazio'nun yeni teknik direktörü oldu

Uzun bir süredir arayışta olduğu teknik direktörü bulan Fenerbahçe, takımın başına Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'yı getirmişti. O dönem sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok isim vardı. Bunlardan biri de Arjantinli çalıştırıcı Maurizio Sarri'ydi.

62 yaşındaki deneyimli teknik adam, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile anlaştı. Kariyerinde Chelsea, Napoli, Juventus gibi önemli kulüplerde görev alan Sarri, Lazio atkısıyla ilk pozunu da verdi.

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