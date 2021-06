Son dakika transfer haberi: Parma Gianluigi Buffon'u kadrosuna kattığını duyurdu

İtalya Serie A'dan düşen Parma, yaptığı transferle dikkatleri üzerine çekti. Kulüp, altyapısından yetişen ve İtalyanların efsane kalecilerinden olan Gianluigi Buffon'u renklerine bağladığını duyurdu.

Parma'dan 20 yıl önce Juventus'a transfer olduğunda ayrılan Buffon, kulübüyle 1999 yılında UEFA Kupası'nı kazanmıştı. 43 yaşındaki deneyimli file bekçisinin sözleşme süresi ise henüz açıklanmadı.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX