Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberi: Parma Gianluigi Buffon'u kadrosuna kattığını duyurdu

Son dakika transfer haberi: 'u kadrosuna kattığını duyurdu

Son dakika transfer haberleri... 'ye düşen , flaş bir transfere imza attı. Kulüp, altyapısından yetişen 'u renklerine bağladığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 13:27
Son dakika transfer haberi: Parma Gianluigi Buffon'u kadrosuna kattığını duyurdu

'dan düşen , yaptığı transferle dikkatleri üzerine çekti. Kulüp, altyapısından yetişen ve İtalyanların efsane kalecilerinden olan 'u renklerine bağladığını duyurdu.

Parma'dan 20 yıl önce 'a transfer olduğunda ayrılan Buffon, kulübüyle 1999 yılında 'nı kazanmıştı. 43 yaşındaki deneyimli file bekçisinin sözleşme süresi ise henüz açıklanmadı.

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