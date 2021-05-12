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Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Serie A

Serie A'nın 36. haftasında Torino sahasında Milan'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:26
Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Serie A

Serie A'nın 36. haftasında milli futbolcumuz Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Torino deplasmanına konuk oluyor. İşte Torino-Milan maçıyla ilgili tüm bilgiler...

TORINO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) oynanacak Torino-Milan maçı TSİ 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

TORINO-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Sirigu, Buongiorno, N'Koulou, Bremer, Mandragora, Ansaldi, Vojvoda, Verdi, Rincon, Belotti, Sanabria

Milan: Donnaruma, , Tomori, , Calabria, Bennacer, Kessie, Hakan, Diaz, Saelemaekers, Ibrahimovic

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