Torino - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Serie A

Serie A'nın 36. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Torino deplasmanına konuk oluyor. İşte Torino-Milan maçıyla ilgili tüm bilgiler...
TORINO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) oynanacak Torino-Milan maçı TSİ 21.45'te başlayacak ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.
TORINO-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Torino: Sirigu, Buongiorno, N'Koulou, Bremer, Mandragora, Ansaldi, Vojvoda, Verdi, Rincon, Belotti, Sanabria
Milan: Donnaruma, Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria, Bennacer, Kessie, Hakan, Diaz, Saelemaekers, Ibrahimovic