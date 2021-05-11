Haberler İtalya Serie A Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon'dan ayrılık kararı

'un efsane kalecisi 'dan ayrılık kararı

takımlarından 'ta forma giyen 43 yaşındaki tecrübeli kaleci , sezon sonu siyah-beyazlı kulübe veda edeceğini açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 15:31
Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon'dan ayrılık kararı

ekibi 'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de 43 yaşındaki 'du.

Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

İŞTE BUFFON'UN AÇIKLAMALARI:

Geleceğim net ve ana hatları çizildi. Juventus ile olan bu güzel ve çok uzun deneyim bu yıl kesin olarak sona erecek. Ya oynamayı bırakacağım ya da bana oynama heyecanı veren bir şeyle karşılaşırsam kariyerime devam edeceğim. Sanırım Juventus için her şeyi verdim. Her şeyi ve bundan fazlasını aldım. Bir döngünün sonuna geldik

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