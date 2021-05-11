Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon'dan ayrılık kararı

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de 43 yaşındaki Gianluigi Buffon'du.

Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

İŞTE BUFFON'UN AÇIKLAMALARI:

Geleceğim net ve ana hatları çizildi. Juventus ile olan bu güzel ve çok uzun deneyim bu yıl kesin olarak sona erecek. Ya oynamayı bırakacağım ya da bana oynama heyecanı veren bir şeyle karşılaşırsam kariyerime devam edeceğim. Sanırım Juventus için her şeyi verdim. Her şeyi ve bundan fazlasını aldım. Bir döngünün sonuna geldik