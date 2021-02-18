Son dakika spor haberleri: Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun kaderi belli oluyor! İşte o tarih

İtalya Serie A'da bu sezon sergilediği performansla Milan'ın zirve yarışında yer almasında büyük pay sahibi olan Hakan Çalhanoğlu'nun Çizme'deki geleceği önümüzdeki hafta belli olacak.

Milan Kulübü, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcuya şu ana kadar 3 yeni teklif sunarken, Çalhanoğlu cephesi bunların hepsini reddetmişti.

ARADA 500 BİN EURO FARK KALDI AMA...

İspanyol spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre, taraflar önümüzdeki hafta son kez masaya oturacak. Haberde, kırmızı-siyahlıların yıllık ücret konusunda teklifini 4.5 milyon euroya çıkardığı belirtilirken, Çalhanoğlu'nun da 5 milyon euroya kadar indiği öne sürüldü.

Ancak Milan'ın önerdiği sözleşmede herhangi bir bonus maddesinin yer almaması Hakan Çalhanoğlu cephesini rahatsız ediyor. Gelecek hafta yapılacak son görüşmede taraflar uzlaşamazsa milli yıldız kulüple bağlarını koparacak.

M. UNITED İDDİASI

İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun Manchester United'la sözlü anlaşmaya vardığını iddia ederek, Milan'la sözleşme uzatmayacağını yazmıştı.