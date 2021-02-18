Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberleri: Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun kaderi belli oluyor! İşte o tarih

Son dakika spor haberleri: 'da 'nun kaderi belli oluyor! İşte o tarih

'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 'nun ekibindeki geleceği netleşiyor... Kırmızı-siyahlıların son 3 teklifini reddeden milli futbolcunun menajerinin, önümüzdeki hafta kulüp yöneticileriyle son kez masaya oturacağı belirtildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:28 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:30
Son dakika spor haberleri: Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun kaderi belli oluyor! İşte o tarih

'da bu sezon sergilediği performansla 'ın zirve yarışında yer almasında büyük pay sahibi olan 'nun 'deki geleceği önümüzdeki hafta belli olacak.

, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcuya şu ana kadar 3 yeni teklif sunarken, cephesi bunların hepsini reddetmişti.

ARADA 500 BİN EURO FARK KALDI AMA...

spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre, taraflar önümüzdeki hafta son kez masaya oturacak. Haberde, kırmızı-siyahlıların yıllık ücret konusunda teklifini 4.5 milyon euroya çıkardığı belirtilirken, Çalhanoğlu'nun da 5 milyon euroya kadar indiği öne sürüldü.

Ancak Milan'ın önerdiği sözleşmede herhangi bir bonus maddesinin yer almaması Hakan Çalhanoğlu cephesini rahatsız ediyor. Gelecek hafta yapılacak son görüşmede taraflar uzlaşamazsa milli yıldız kulüple bağlarını koparacak.

M. UNITED İDDİASI
İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun 'la sözlü anlaşmaya vardığını iddia ederek, Milan'la sözleşme uzatmayacağını yazmıştı.

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