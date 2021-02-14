Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberi: Real Madrid'den Merih Demiral atağı! O isimle takas...

Son dakika transfer haberi: 'den atağı! O isimle takas...

Son dakika transfer haberleri... İtalyan ekibi 'ta forma giyen , yüksek formuyla dikkatleri üzerine çekiyor. 22 yaşındaki milli stoperin, sezon sonunda 'e takas yoluyla transfer olabileceği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:13
Son dakika transfer haberi: Real Madrid'den Merih Demiral atağı! O isimle takas...

İtalya Serie A takımlarından 'ta forma giyen , son haftalardaki yükselen grafiği ile ilk 11'deki yerini sağlama aldı.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'den Merih Demiral atağı! O isimle takas...

Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli stoperin, talipleri de günden güne artıyor.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'den Merih Demiral atağı! O isimle takas...

Ara transferde Premier Lig ekibi Liverpool'un teklif yaptığı ve reddedildiği Merih için bu kez de İspanyol devi devrede...

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'den Merih Demiral atağı! O isimle takas...

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Madrid ekibi, genç defans oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'den Merih Demiral atağı! O isimle takas...

Öte yandan 'un Merih'e, Raphael Varane ile takas olması durumunda izin verebileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'den Merih Demiral atağı! O isimle takas...

Haberde piyasa değeri 35-40 milyon euro civarında olan 27 yaşındaki Fransız stoperle, milli oyuncunun takasının denk olacağı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'den Merih Demiral atağı! O isimle takas...

ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Varane'ın, mukavele yenileme görüşmelerinden sonuç alamaması halinde bu takasın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Real Madrid'den Merih Demiral atağı! O isimle takas...

2019 yılında Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle 'a transfer olan 22 yaşındaki , bu sezon Juventus ile 17 resmi maçta forma giydi.

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