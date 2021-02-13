Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaştı!

sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaştı!

devi 'ta forma giyen dünyaca ünlü futbolcu , rekorlarına bir yenisini daha ekledi. 36 yaşındaki Portekizli golcü, sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk insan oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:47
Cristiano Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaştı!

Kariyerini ekibi 'ta sürdüren , bir kez daha adını tarihe yazdırdı.

Golleri ve kaldırdığı kupalarla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Portekizli yıldız, bu kez de sosyal medyada bir ilke imza attı.

500 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI!

Cristiano , sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan ilk insan olarak rekor kırdı.

'da 261 milyon kullanıcı tarafından takip edilen Ronaldo'nun, 'ta 148 milyon ve 'da 91 milyon takipçisi bulunuyor.

17 MAÇ 16 GOL ATTI

Juventus'ta 3. sezonunu geçiren Ronaldo, bu sezon ligde sadece 3 maç kaçırırken, forma giydiği 17 maçta 16 gol kaydetti.

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